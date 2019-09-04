الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيستضيف الاتحاد السعودي للإسكواش منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، التي تقام منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 4 - 10 سبتمبر الجاري بمشاركة 5 دول هي السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت يمثلهم أكثر من 40 لاعباً.وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد، أن البطولة التي تستضيفها الرياض تأتي بدعم ومتابعة من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة مشيراً إلى أن الأخضر السعودي يشارك في البطولة بـ 9 لاعبين في منافستين تحت 13 و 17 عاماً، وهم ياسر آل عباس ومحمد آل نصفان وسالم المولد ومحمد آل عواد وحسن آل داوود وأسامة العتيبي وعبدالإله أبو رقه ومنصور المولد وأحمد أبو رقه، وتحت إشراف المدربين طارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام.ورحب السعد بالوفود المشاركة في البطولة متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني السعودية، متمنياً أن تظهر البطولة بمستوى يليق بالبطولات العربية للإسكواش.// انتهى //12:03ت م0058