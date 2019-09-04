ينبع 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسدشن رئيس بلدية محافظة العيص غازي بن سلامة الرحيلي أمس, قناة التواصل مع المواطنين "واتس اب"، وذلك لاستقبال الملاحظات والاقتراحات لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين.وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية محمد عبدالله العنمي أنه تم تدشين هذه القناة بتوجيه من رئيس البلدية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين مما يعزز من رفع نتائج مؤشرات قياس رضى المستفيد والعمل كمنظومة واحدة متكاملة نحو الارتقاء بجودة خدمات القطاع ، وكذلك العمل على أن يكون المواطن شريكاً في نجاح مخرجات القطاع البلدي.// انتهى //12:03ت م0059