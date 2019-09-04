حائل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الوحدة الضمانية النسائية بمدينة جبة بمنطقة حائل مبادرة "نسعدكم لنسعد " بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، شملت توزيع الحقيبة المدرسية على أبناء الأيتام وأسر السجناء والأسر الضمانية، وذلك بمقر الوحدة.وأوضحت الوحدة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التلاحم والتعاضد مع هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا، وتوفير متطلباتها المدرسية مما يساعد في استمرار تفوقهم الدراسي مقدمة الشكر والتقدير لكل من ساهم في تعزيز هذه المبادرة.// انتهى //12:05ت م0060