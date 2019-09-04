ينبع 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسعقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز التابعة للمحافظة، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي، ورؤساء المراكز ومدير الشؤون التنموية بالمحافظة.وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه حيال الحرص والاهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها، مؤكداً كذلك أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة هذا العام، وذلك برصد المواقع الخطرة ومواقع تجمع المياه والسيول والرفع بها خلال 24ساعة ليتم دراستها ومعالجتها مع الجهات المختصة.كما ناقش الاجتماع ضرورة المتابعة الدقيقة لنشرات الأرصاد والاستعداد لذلك والعمل على تزويد اللجنة الفرعية للدفاع المدني بأرقام التواصل لرؤساء المراكز العمل على استخدام مباني المدارس مواقع أخلاء في حالة الحاجة لذلك وتم التأكيد في نهاية الاجتماع بأنه سيعقد اجتماع مع البلديات وفرع وزارة النقل والدفاع المدني.// انتهى //12:09ت م0061