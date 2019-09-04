جيزان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسحصد مبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، التي تمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المنجزات العلمية التي تضاف لمبتعثي جامعة جازان.وهنأ معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الطالبين عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي على هذا المنجز، مؤكدًا أن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي، مشيدًا بمخرجات الجامعة التي تواصل حصد التميز في الكثير من المجالات والمنافسة في العديد من المحافل العالمية.واستطاع المبتعثانِ نشر أبحاث مهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة، وذلك خلال مرحلة الدكتوراه، حيث حصدت الأبحاث معدلات تقييم عالية وانتهت بمنحهما لجائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية.// انتهى //12:10ت م0062