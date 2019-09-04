بانجول 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، فهد بن علي الدوسري، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية جامبيا ، وذلك خلال استقباله من فخامة الرئيس الجامبي آدم بارو.وأعرب الرئيس باور عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه للشعب الجامبي.من جهته، نقل السفير الدوسري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى فخامته والشعب الجامبي الصديق.// انتهى //12:12ت م0063