القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنجحت قوات حرس الحدود المصرية، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، اليوم ، أنه تم القبض على 58 شخصًا من المهربين والخارجين عن القانون، والتحفظ على 76 سيارة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب بالإضافة لأسلحة متنوعة و98 ألف طلقة نارية، و100 لتر لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.وشدد المتحدث العسكري على مواصلة قوات حرس الحدود نشاطهم للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.// انتهى //13:16ت م0085