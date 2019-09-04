عام / القوات المصرية تحبط محاولات تسلل وهجرة غير الشرعية لـ 217 شخصًا
الأربعاء 1441/1/5 هـ الموافق 2019/09/04 م واس
القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس
نجحت قوات حرس الحدود المصرية، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.
وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، اليوم ، أنه تم القبض على 58 شخصًا من المهربين والخارجين عن القانون، والتحفظ على 76 سيارة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب بالإضافة لأسلحة متنوعة و98 ألف طلقة نارية، و100 لتر لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وشدد المتحدث العسكري على مواصلة قوات حرس الحدود نشاطهم للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
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13:16ت م
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