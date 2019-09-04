أبها 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس، تقديم خدماتها للرجال في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها، وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات.يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //13:21ت م0089