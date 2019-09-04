الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسقام معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض اليوم.وفي بداية اللقاء هنأ معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.// انتهى //13:32ت م0093