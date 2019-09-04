الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنظم فريق أمل التطوعي لذوي الإعاقة السمعية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أمس زيارة ترفيهية ثقافية لمدينة جواثا السياحية ، بمشاركة أكثر من 15 فتاة من عضوات الفريق ، ترافقهن منسقة الفريق نورة النعيم، وعدد من منسوبات الجمعية ومترجمات لغة الإشارة.وتضمن برنامج الزيارة جولة بين أروقة المدينة برفقة المرشدين، تعرفن خلالها على مسجد جواثا، والسوق التراثي، وتفاصيل البيت الأحسائي القديم، إلى جانب العديد من الأعمال الحرفية الشعبية، إضافة إلى قيامهن بركوب القوارب، والتنزه في أرجاء المدينة والاستمتاع بالمناظر الخلابة والمسطحات الخضراء.وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري حرص الجمعية على إقامة البرامج والأنشطة المتنوعة لمستفيديها من ذوي الإعاقة ؛ تعزيزًا لمبدأ اندماجهم مجتمعيًا.بدورها أوضحت منسقة الفريق نورة النعيم أن الفتيات سعدن بهذه الرحلة التي أشبعت شغفهن في زيارة الأماكن السياحية في منطقة الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019" بكل يسر وسهولة ودون معوقات، مع توفير شرح مباشر بلغة الإشارة لضمان الاستفادة المرجوة.// انتهى //14:50ت م0130