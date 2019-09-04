الخليل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عمله على مقترحات بديلة، (كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس ترامب وفريق مستشاريه)، تؤكد على ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن حول رعاية عملية السلام، وإدراك العالم لمساعي الصفقة لتصفية القضية الفلسطينية.وقال عريقات في تصريح له اليوم: إن الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من يونيو.وأضاف:" أن ذلك نابع من الفهم الدقيق لديه كما الغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية".// انتهى //14:51ت م0131