مكة المكرمة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خطته الميدانية تزامنًا مع بدء العام الدراسي لهذا العام ١٤٤١هـ بتسيير دوريات راجلة وراكبة على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات وقت الدخول والانصراف, وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة أعد خطة ميدانية منظمة للعمل الميداني والتوجيهي مع انطلاق العام الدراسي لإبراز الحضور الميداني أثناء ذهاب الطلاب والطالبات إلى المدارس والجامعات والكليات وعند انصرافهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأشار العمري إلى أن الخطة راعت أهمية المسار التوعوي لشرائح المجتمع كافة بتقديم الوسائل التوعوية وبذل المعروف لأبنائنا الطلاب والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح.ولفت الانتباه إلى أهمية الدور الذي يقدمه أعضاء الهيئة أثناء جولاتهم الميدانية في بث روح الطمأنينة عند تواجدهم الميداني مع بقية أجهزة الدولة, مشيراً إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //14:52ت م0132