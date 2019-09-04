القريات 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستفقد مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم، عدد من مدارس التعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد والاطلاع على اكتمال التجهيزات وعملية الانضباط بشكل عام حيث التقى الدكتور الثبيتي.وتجول الدكتور الثبيتي في الفصول الدراسية وتابع آداء المعلمين للحصص واستمع للطلاب ومشاركاتهم وآدائهم التعليمي, حاثاً على مضاعفة الجهود والعناية الفائقة بالعملية التعليمية ونواتج التعليم ورعاية المستوى التحصيلي للطلاب منذ البداية وبشكل مستمر ومتتابع في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //14:52ت م0134