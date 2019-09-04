جدة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسيشارك مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في فعاليات المؤتمر العالمي الخاص بعمليات القسطرة التداخلية لأمراض القلب الصمامية التي تنطلق غدًا بجدة ، حيث كان اختياره مركز القلب المتميز في الشرق الأوسط .وأوضح رئيس مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة أن المركز يعد أحد المشاريع الناجحة التي قامت بها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني حيث كان الانتهاء من إنشائه في عام ٢٠١٢م وأفادت نائب رئيس مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب استشارية أمراض القلب والأشعة التشخيصية للحالات التداخلية الدكتورة جميلة الرحيمي أن مشاركة مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب أتت من خلال دعوة من القائمين على هذا المؤتمر والذي تشارك فيه عدة مراكز عالمية وإقليمية متخصصة في علاجات القسطرة التداخلية لأمراض القلب الصمامية .وأشار استشاري قسطرة أمراض القلب التداخلية الدكتور وائل القشقري إلى أن الفريق الطبي بالمركز سيقوم خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي الخاص بعمليات القسطرة التداخلية لأمراض القلب الصمامية ببث حي لعمليات قسطرة تداخلية علاجية عن طريق نقل تلفزيوني مباشر من داخل معمل القسطرة بالمركز تزامنًا مع توقيت مدينة "سان دييجو" بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستبث الحالتان الساعة ٨:٣٠ و١٠:٣٠ مساءً على التوالي حسب توقيت المملكة .من جهته أشاد المدير التنفيذي للخِدْمات الطبية بالقطاع الغربي الدكتور محمد الزهراني بالنمو الملحوظ للخِدْمات القلبية خاصة والخِدْمات الطبية عامةً حيث تسعى الشؤون الصحية من خلال برامجها العلاجية والوقائية والبحثية إلى تحقيق تكامل فريد من نوعه، يرتقي بالخدمة المقدمة للمرضى إلى أعلى المستويات المهنية المتخصصة مما يعكس بشكل جلي الجهود المبذولة من القائمين في سبيل تسهيل دعم التطور الطبي المواكب لنهضة القطاع الصحي بهذا الوطن الغالي.//انتهى//14:52ت م0135