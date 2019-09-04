أبها 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسبحث محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع مع مدير تعليم بيشة نايف الهاجري، اليوم ، سبل توفير احتياجات المدارس في المحافظة وذلك خلال زيارة مدير التعليم لعدد من مدراس المحافظة لمتابعة سير الدراسة والصيانة ووصول المقررات، و فعاليات الأسبوع الدراسي الأول و التأكد من جاهزيتها مع بداية العام الدراسي .واطلع المحافظ ومدير التعليم على ما حصل توفيره لجميع المدارس في جميع المراكز والقرى النائية من خِدْمات إنترنت وتجهيزات،وناقشا مراحل تنفيذ بعض المشاريع المدرسية.// انتهى //14:53ت م0136