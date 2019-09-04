الدمام 05 محرم1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنظمت لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، تدريبا عمليا عن نظام الغذاء ونطاق التراخيص والرقابة على المنشآت الغذائية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتناول التدريب الأهداف الرئيسة للهيئة التي تؤكد على سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، إضافة الى مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، كما تحدثت عن المراجع الدولية التي يكون الاعتماد عليها عند إعداد أو تحديث اللوائح الفنية والمواصفات، والدور التشريعي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنها الدور الوطني وهي الجهة المخولة بإصدار التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الدور الإقليمي الذي يهتم بإعداد المشاريع الخاصة بها ضمن خطة المملكة السنوية GSO ، والدور الدولي ويعني بالمشاركة في إبداء الرأي على المشاريع المعدة من قبل الجهات الدولية واقتراح إعداد مشاريع CODEX.و استعرض التدريب اللائحة الفنية التي تعنى بمجموعة من الوثائق الإلزامية التي تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، وطريقة إنتاجه، إضافة إلى آلية التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة وخصائص الموقع وكيفية الاستفادة من خِدْماته.كما تناول التدريب المواصفات القياسية للغذاء والتي تعد وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد أو مبادئ توجيهية، أو خصائص الغذاء ومنتجاته، أو عمليات أو أساليب الإنتاج المرتبطة بها، وتشمل المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات الإيضاحية المتعلقة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.// انتهى//14:54ت م0137