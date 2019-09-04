الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء فعالياتها التربوية والتعليمية لليوم الرابع، في تهيئة الطلاب للاندماج بالبيئة الجديدة للطالب، ضمن برنامج "حياكم".ويستهدف البرنامج طلاب المراحل التعليمية من خلال إثراء الأسبوع التمهيدي ببرامج تربوية نوعية وعمل المسابقات الترفيهية وتوزيع الكتب للطلاب، وتقديم التوجيهات والنصائح، بهدف زيادة الوعي وكسر الحاجز النفسي للطلاب المستجدين، والتأكيد على الانضباط المدرسي، وتوضيح نظام المقررات ، ومجموعة برامج تعليمية وتربوية.// انتهى//14:55ت م0139