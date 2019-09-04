الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستلقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, رسالة من معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية المجر لاسلو كوفير, وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين.وقام بتسلم الرسالة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان لدى استقباله اليوم بمكتبه في مقر المجلس بالرياض القائم بالأعمال في سفارة جمهورية المجر لدى المملكة لاسزلو كاسابا باب.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيز العمل البرلماني المشترك.// انتهى //15:51ت م0168