المنامة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,542.16 بانخفاض قدره 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.53 بانخفاض قدره 6.48 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليوناً و 390 ألفاً و 859 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 379 ألفاً و 400 دينار بحريني تم تنفيذها خلال 66 صفقة.// انتهى //15:54ت م0171