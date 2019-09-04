الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسوقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بحاضنة التطوع، مؤخرا اتفاقية دعم لمبادرة تعليم اللغة العربية للصم و ضعاف السمع ممثلة حمد بن عبدالعزيز الحميد، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم المؤسسة لفئة الصم و ضعاف السمع.و تعد مبادرة لنتعلم اللغة العربية معًا الأولى من نوعها لتعليم الصم و ضعاف السمع أساسيات اللغة العربية و تدريسهم قواعد اللغة العربية والمفردات الیومیة العامة.و تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى القراءة والكتابة و تعلم الكلمات المستخدمة في الحياة اليومية و التعليمية و أهم الطرق والبرامج المساعدة لتعلم اللغة العربية.تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بتمكين جميع فئات المجتمع السعودي بما فيهم فئة الصم وضعاف السمع وفق رؤية المملكة 2030.//انتهى//16:06ت م0172