القريات 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسعقد تعليم القريات اجتماع لجنة مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي", بحضور مدير تعليم المحافظة الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي.وأكد الدكتور الثبيتي خلال الاجتماع أهمية المبادرة والجدية في التحول نحو التعليم الرقمي ونشر ثقافاتها وإعداد الميدان التعليمي لها, مشيرًا إلى الجهود التي بذلت في سبيل اعتماد هذا العدد من المدارس لتعليم القريات.بعدها قدم مدير تقنية المعلومات عايض حامد العنزي عرضًا أوضح فيه الأدوار المطلوبة من كل عضو أو قسم لنجاح تطبيق المبادرة, فيما تحدث مشرف تقنية المعلومات عبدالعزيز خالد العنزي عن الخطوات الإجرائية لتنفيذ المبادرة, ثم شارك أعضاء اللجنة بمداخلات ومشاركات حول المبادرة.وفي ختام الاجتماع أكد مدير تعليم القريات على الجميع بضرورة مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم, مقدمًا شكره لتقنية المعلومات والإشراف التربوي والعاملين معهم على جهودهم في تنفيذ المبادرة, متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //16:06ت م0173