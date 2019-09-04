لندن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأكدت محكمة بريطانية اليوم أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان يُعدّ خطوة قانونية صحيحة.ويأتي ذلك بعد طلب نواب معارضين من المحكمة إبطال قرار رئيس الوزراء بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع ابتداء من العاشر من سبتمبر المقبل بحجة أن جونسون يهدف إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل دون موافقة مجلس العموم.وأبدى النواب وفقاً لوسائل الإعلام المحلية عزمهم الطعن في قرار المحكمة.// انتهى //16:14ت م0174