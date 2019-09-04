الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات ورشة عمل (دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية) التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض.وخلال جلسات اليوم الثالث والأخير للورشة أوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد، أن الورشة تأتي في إطار تعزيز الشراكة المعرفية بين الوزارة والإعلام والإعلاميين؛ إدراكاً منها لدور الإعلام المؤثر في إيصال رسالتها، ودعماً لمبادئ التواصل والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الإعلام الاقتصادي شهد تحسناً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في وسائل التواصل الرقمية، مؤكداً أن الوزارة انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى التكامل والشراكة؛ تتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية للإسهام في رصد قصة التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة عبر رصد الحقائق وإبراز المنجزات الاقتصادية على جميع الأصعدة.وفي ختام كلمته تطرق الرشيد إلى تنامي مستوى شفافية القطاع المالي بالمملكة، من خلال إتاحة المعلومة وسهولة الوصول إليها، وهو ما تؤكده تطور مراحل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، من خلال إصدار بيان تمهيدي للميزانية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها، وكذلك إصدار تقارير ربع سنوية للميزانية، وعقد ورش عمل مع مسؤولي القطاعات الحكومية والإعلاميين والاقتصاديين وقادة الرأي، وكذلك عقد ملتقى الميزانية، مقدماً الشكر لصندوق النقد الدولي على تعاونه، داعياً إلى استمرار هذا التواصل البنّاء.من جهته، تطرق مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني إلى العلاقة بين صندوق النقد الدولي والمملكة، موضحاً أن المملكة من الدول الأعضاء المؤثرة بالمجلس التنفيذي للصندوق، مشيراً إلى أن زيارات خبراء الصندوق للمملكة تتم بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتشمل الكثير من الجهات، منها: البنوك والوزارات وشركات القطاع الخاص، مبينًا أن المهام التنفيذية للصندوق تشمل الرقابة والإقراض وتقديم المساعدة الفنية والتدريب.وخلال الجلسة أوضح نائب مدير إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي كريستوف روزنبرغ، عن آلية عمل الصندوق وكيفية اتخاذه للقرارات وطرق تعامله مع دول العالم والشرق الأوسط، متناولاً دوره في مساعدة الدول العربية ومساندته لسياسات الإصلاح الاقتصادي فيها.بعد ذلك عقدت جلسة حوارية أدارها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أجاب فيها عن أسئلة الحضور كل من الدكتور سعد الشهراني، وكريستوف روزنبرغ، والمسؤول الأول للإعلام في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاء عمرو، حيث تناولت الجلسة دور وزارة المالية في تمكين الإعلام من الحصول على المعلومة وتسهيل الوصول إليها، كما دار نقاش مفتوح قدّم فيه المشاركين عدداً من المقترحات التي تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة المالية والإعلام، وفي ختام جلسات اليوم الثالث تم تسليم الشهادات للحضور ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.يذكر أن ورشة عمل دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية تأتي كجزء من التعاون المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وقد شارك في تقديمها وحضور فعالياتها عدد من مسؤولي صندوق النقد، والإعلاميين البارزين من رؤساء تحرير الصحف، وكتّاب صحفيين وقادة الرأي، وعدد من الصحفيين في الأقسام الاقتصادية بالصحف ووسائل الإعلام المرئية، حيث تناولت الورشة في يومها الأول مقدمة في الاقتصاد، واستعرضت دليل قراءة التقارير والقوائم والمراكز المالية، وسلطت الضوء على التضخم وسياسة سعر الصرف وسياسة دعم الطاقة والحماية الاجتماعية، فيما بدأ يومها الثاني بمراجعة نقاط التعلم لليوم الأول، ثم التعريف بدور البنك المركزي، ودور الحكومة في تحديد سياسة الإنفاق، مع توضيح ماهية الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي، كما تدرب المشاركون على طرائق الكتابة لوسائل الإعلام الرقمية، وجرى تقييم الأداء واستعراض نقاط التعلم.// انتهى //16:16ت م0175