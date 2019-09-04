الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس يرافقة مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التنمية الدولية البريطانية مارك ريتشاردسون والوفد المرافق له.واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصًا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية وسبل تعزيزها.وثمن السفير العمل المميز الذي يقدمه المركز من خلال تقديم الإغاثة المباشرة وغير المباشرة عبر منظمات الأمم المتحدة.// انتهى //16:44ت م0178