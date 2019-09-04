الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، على شهيد الواجب العريف سويد بن فيصل مفرج الدوسري أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني, الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل سمو المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدّى الصلاة على الشهيد مساعد قائد لواء الملك عبدالله الالي اللواء عمر عبدالله العتيبي, ومدير مكتب قائد لواء الملك عبدالعزيز الالي بالحد الجنوبي المقدم سلمان يحيى الطويل, وعدد من ضباط ومنسوبي الحرس الوطني والمسؤولين، وجموع من أهالي المحافظة.// انتهى //16:45ت م0180