الخرطوم 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متن القوارب الخشبية أمس, الأضرار التي لحقت بقرية "ود رملي" التابعة لمنطقة "جيلي" التي تبعد 60 كيلو مترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم.وعاين الفريق الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه والفيضانات والسيول, والمنازل مغمورة بالمياه، وبعض العوائل العالقة هناك، كما أشرف الفريق على توصيل المساعدات الغذائية عبر القوارب لهم بمساعدة الشريك المنفذ وتعاون الأهالي, فيما بادر الفريق في تقديم المساعدات العاجلة الإيوائية والغذائية للعالقين.// انتهى //16:45ت م0181