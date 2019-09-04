عمّان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية لـ 15,091 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة في المخيم خلال شهر أغسطس الماضي.وراجع عيادات الطب العام 5,273 فردًا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 4,057 طفلًا، كما استقبلت العيادة النسوية 2,158 مراجعة، فيما تلقى 903 لاجئين سوريين العلاج في عيادة الباطنية، وتعاملت عيادتا الأسنان مع 973 حالة، وعيادتا الجراحة والإجراءات مع 843 حالة قُدم لها العلاج المناسب.كما قدم 886 مصلًا لـ 398 طفلا وامرأة ، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 187 حالة، و عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 299 حالة.يذكر أن العيادات مستمرة منذ بداية لجوء الأشقاء السوريين إلى الأردن بتقديم العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة لهم هناك، لينعموا بأفضل رعاية صحية ممكنة للتخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء.// انتهى //16:45ت م0182