واشنطن 05 محرم 1441هـ 04 سبتمبر2019م واسأعلنت وزارة التجارة الأمريكية تقلص العجز التجاري الأمريكي قليلًا في يوليو، لكن فجوة التجارة مع الصين زادت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.وقالت في تقريرلها اليوم : إن العجز التجاري انخفض بنسبة 2.7 % إلى 54 مليار دولار مع انتعاش الصادرات وتراجع الواردات، مشيرة إلى أنه قد جرى تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض لتظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 55.5 مليار دولار بدلا من 55.2 مليار دولار في التقديرات السابقة.وأشار التقرير إلى زيادة العجز في تجارة السلع مع الصين الذي ينطوي على حساسية سياسية بنسبة 9.4 % إلى 32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 %، وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3 % في يوليو.وبعد التعديل في ضوء التضخم انخفض عجز تجارة السلع 0.7 مليار دولار إلى 85.5 مليار دولار في يوليو، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر بالسلب مجددًا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي.// انتهى //17:51ت م0208