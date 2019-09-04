اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 127ر0 %
الأربعاء 1441/1/5 هـ الموافق 2019/09/04 م واس
مسقط 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 52ر4011 نقطة منخفضًا بـ 10ر5 نقاط بنسبة 127ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 62ر4016 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 954 ألفًا و 963 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر61% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 450 ألفًا و 307 ريالات عمانية.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 033ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 74ر18 مليار ريال عماني.
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17:51ت م
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