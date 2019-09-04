محايل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسطرحت بلدية الساحل التابعه لأمانة منطقة عسير عددًا من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات ، ودعم لرواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة، كما تهدف إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية، وتلبية احتياجات الأهالي والمستثمرين.وأوضح رئيس البلدية علي آل جلبان أن من ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة ، مطاعم ومقاهي ، وفود ترك ، وعربات وجبات متحركة ، وجلسات شاطئية ، وصرافات دائمة وموسمية ، ورالي سفاري ، وملاهي ، وسينما ، ومركز غوص ، ومخيمات ، وشاليهات ، وطيران رياضي ، ومسار للدراجات ، ومقهى بلوت ، وخيمة العروض ، وقوارب بحرية ، وألعاب مائية ، وقوارب نزهه ، ودبابات مائية ، ودراجات هوائية ، وتأجير جلسات عربية لعدد 28 فرصة استثمارية.ودعت البلدية الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة بالدخول على موقع بلدية الساحل الإلكتروني للاطلاع على الشروط والمواصفات والكراسات المطروحة، أو عبر برنامج فرص بموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //18:07ت م0212