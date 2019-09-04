الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة تنسيق المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعاً مشتركاُ مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية وصناديق التنمية في دول المجلس، والمختصين من الأمانة العامة، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.وجرى خلال الاجتماع استعراض توجهات وخطط هيئة الربط الكهربائي لمجلس التعاون المستقبلية، والدراسات التي أعدتها الهيئة للدخول في سوق الطاقة من خلال الريط الكهربائي مع دول الجوار.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجهات مجلس التعاون بتعزيز تعاونه الاستراتيجي مع دول الجوار، مبينًا أن وفدا من وزارة الطاقة الأمريكية قد شارك في الاجتماع وذلك في ضوء اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم الفني والتقني لمثل هذه المشاريع، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.// انتهى //18:09ت م0214