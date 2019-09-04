تبوك 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستفقد المدير العام لفرع التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري سير العملية التدريبية في المنشآت التدريبية بمحافظات المنطقة.واطلع المهندس المطيري وأعضاء اللجنة خلال الجولة على استعدادات ‏المنشآت ‏للعام الدراسي الحالي الذي بدأ ما يزيد عن 6500 متدرب ومتدربة تعليمهم المهني والتقني في مدينة تبوك والمحافظاتالتابعة.وقدم المهندس المطيري شكره لقادة المنشآت في محافظات المنطقة على متابعتهم وجهودهم, حاثًا إياهم على ضرورة استمرار الجهود لتحقيق طموحات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد لسياسات جودة التدريب، ووفق توجيهات سمو أمير المنطقة وتحقيقًا لتطلعات القيادة , تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:10ت م0215