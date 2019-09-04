طرابلس 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة، اليوم، اتصالًا هاتفياً بنظيره الكويتي صباح خالد الصباح.وناقش الجانبان خلال الاتصال وفقاً لبيان لخارجية الوفاق أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقدها خلال الفترة من 8-10 الشهر الحالي، كما تطرقا إلى توحيد الجهود العربية تجاه الأزمة الليبية ووقف العدوان على العاصمة طرابلس".// انتهى //18:27ت م0217