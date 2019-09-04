الدرب 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسعقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة , وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز الحضاري.وجرى خلال الاجتماع بحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني واستعراض الخطط، و البرامج الثقافية، والنشاطات والفعاليات الرياضية، والمسيرات الوطنية المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن.وأكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة.// انتهى //18:40ت م0219