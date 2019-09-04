القاهرة 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسوقعت مصر وسلطنة عمان اليوم, مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي وتبادل الخبرات والتقنيات, إضافة إلى التعاون والاستثمار في مجالات صناعة البترول والغاز المختلفة.وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها اليوم أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نقل التقنية وتعزيز الخبرات المؤسسية وبناء القدرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمنتجات البترولية بين البلدين.وأشارت الوزارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا إلى دعم التعاون في صناعة التكرير وإنشاء مستودعات التخزين وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية والإنشائية للمشروعات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق التجارية والصناعية بما يحقق مبدأ القيمة المضافة.// انتهى //18:58ت م0222