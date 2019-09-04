القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واستستضيف مصر في التاسع من سبتمبر الجاري ورشة عمل إقليمية تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في التغير المناخي من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.وستبحث ورشة العمل التي سيفتتحها المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالسلام ولد أحمد، فرص معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه.وستستعرض ورشة العمل وضع البلدان فيما يتعلق بتنفيذها للمساهمات الحالية المحددة وطنيًا ودعمها لصياغة جيل جديد من هذه المساهمات لعام 2020 وما بعده.وتهدف الورشة إلى تبادل المعرفة من خلال جمع أصحاب المصلحة لتحديد تدخلات مبتكرة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ في المنطقة، إضافة إلى تعزيز الشراكات وحشد الموارد لتنفيذ التزامات المساهمات المحددة في المنطقة.// انتهى //18:59ت م0223