الجزائر 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة تلمسان 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، ومهربين اثنين بكل من بسكرة وبرج باجي مختار.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بخنشلة أوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية فيما حجزت قوات أخرى بمحافظة تندوف مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف ومخزناً للذخيرة.// انتهى //19:00ت م0224