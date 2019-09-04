فرسان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنفذت أدارة الدفاع المدني بمحافظة فرسان اليوم , برنامجا تدريبياً تحت عنوان " عمليات الإخلاء في المنشآت التعليمية" وذلك بمقر مدرسة السقيد الابتدائية والمتوسطة بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة المقدم أحمد بن مقبول مخيزن.وأوضح قائد المدرسة محمد بن أحمد عقيلي ، أن البرنامج الذي قدمه عدد من منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة هدف إلى تنمية مهارات المعلمين و الطلاب بالمدرسية علي التعامل الصحيح مع الحوادث والحرائق , و عمليات الإخلاء والخطوات السليمة في حالة الحوادث والحرائق لا سمح الله ، بما يسهم في سلامة منسوبي المدرسة، أضافة لتقديم شرح مفصل عن المعدات وآليات وأعمال الدفاع المدني.//انتهى//19:31ت م0226