مكة المكرمة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وللقائمين والمشاركين لإنجاح مسابقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله - لحفظ القرآن الكريم .وأكد معاليه أن مسابقة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركةٌ تعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة، حيث تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها لأخوة الدين وآصرة الإيمان, وأن من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره وتفسيره والعناية بعلومه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، وتطبيقه والسير عليه منهاجاً ودستوراً في كل مناحي الحياة .وبين معاليه أن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الواحدة والأربعين وهي تنشر هدايات ديننا الحنيف ومنهجه الوسطي منهج أهل السنة والجماعة، مشيراً إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتماما بالغاً وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقرات الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة أمرنا -حفظهم الله -.// انتهى //20:46ت م0231