لندن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأجاز مجلس العموم البريطاني في قراءة أولية لمشروع قانون يمنع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نهاية شهر أكتوبر المقبل.وصوت لصالح مشروع القرار 329 نائبًا من بينهم نواب حزب المحافظين الحاكم، فيما عارض القرار 300 نائب.وسيقرر مشروع القانون في حالة تجاوزه جميع مراحل التشريع طلب تمديد موعد المغادرة الرسمي إلى ما بعد نهاية أكتوبر المقبل كما هو مقرر حاليًا.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح في وقت سابق أنه ربما يضطر إلى طلب إجراء انتخابات عامة في حال أجاز النواب القانون.// انتهى //20:49ت م0232