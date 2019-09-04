لندن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأكٌد وزير المالية البريطاني ساجد جافيد اليوم أن الحكومة بوسعها الآن طي صفحة التقشف التي استمرت لعقد من الزمن.وقال جافيد خلال مخاطبته مجلس العموم بشأن ملامح الموازنة العامة: "لن يتم خفض ميزانية أي وزارة في العام المقبل. بل سيتم توفير النفقات اليومية لكل وزارة بزيادة تتماشى على الأقل مع معدلات التضخم"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ثورة في تطوير البنية التحتية في الوقت الذي يتم فيه توفير المناخ الملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص في التنمية.وكشف جافيد عن أن حجم الزيادة في الإنفاق للعام المقبل سيصل إلى 13.8 مليار جنية إسترليني الأمر الذي يمثل أكبر زيادة في حجم النفقات اليومية منذ خمسة عشر عامًا.// انتهى //21:07ت م0236