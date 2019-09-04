محايل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير اليوم دورة تدريبية بعنوان " أهمية أعمال التطوع في الدفاع المدني ", بحضور وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط .ورحب مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق العقيد عبدالخالق بن عبدالله آل عواض بالمشاركين, معربًا عن سعادته بتفاعل الشباب المتطوعين, مشيرًا إلى أن عدد المتدربين بلغ 35 شاباً من داخل المحافظة وخارجها .وأشاد وكيل المحافظة من جهته بالمجهودات المبذولة من إدارة الدفاع المدني واحتضان هذه الدورة .واشتملت الدورة بالتعريف عن أهمية العمل التطوعي إضافة للتعرف عن المعدات الخاصة بالإنقاذ والسلامة وشرح لآلية استخدامها .وفي ختام الدورة تسلم المشاركون الشهادات من وكيل المحافظة ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق .// انتهى //21:30ت م0240