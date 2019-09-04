الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره بتركيب شاشات ذكية تفاعلية ولافتات ترحيبية ولوحات إرشادية مُزودة بمحتوى واسع وشامل لمعلومات وتفاصيل عن المسابقة وذلك في مقر الاستضافة.وتعرض الشاشات معلومات توضح أوقات الزيارات إلى المعالم التاريخية بمكة المكرمة، كما تُمكّن المشاركين من التعرّف على البرامج الثقافية ومواقعها، إلى جانب مواعيد جلسات الاستماع والقاعات التي تعقد فيها.كما تتناول دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله طباعة وتوزيعاً وتعليماً وحفظاً وجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة.يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تقام في دورتها الواحدة والأربعين في رحاب الحرم المكي الشريف من الفترة: 8 – 12 من شهر محرم الجاري، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146 متسابقاً يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم.// انتهى //21:58ت م0243