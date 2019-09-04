الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته للقاء الغد أمام منتخب مالي في مباراة ودية استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وأدى المنتخب السعودي تدريباته على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد ، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء ثم التمرير قبل أن يطبق المدرب مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة التي ينوي تنفيذها في المباراة .من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على أهمية المرحلة الحالية، وثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الهدف المنشود، متمنيا التوفيق للمنتخب في التصفيات الآسيوية .// انتهى //22:14ت م0248