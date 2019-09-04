القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسشارك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي في الملتقى الأول للسفراء والمستشارين الثقافيين بمصر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بمناسبة العام الأكاديمي الجديد.وأكّد الدكتور النامي في تصريح اليوم على هامش الملتقى أهمية هذا الحدث الذي يتطرق إلى الكثير من الموضوعات المهمة التي من شأنها تطوير منظومة الدراسات والبحوث الأكاديمية بشكل عام وهو ما ينعكس على مستوى الأكاديميات بكل أنواعها ويخلق حالة من النهوض في مجال البحوث.وطالب بأن تكون الأطروحات والتوصيات الصادرة عن الملتقى في حيّز التنفيذ لما لها من فائدة مهمة في النهوض بالعمل الأكاديمي في عالمنا العربي.ويهدف الملتقى إلى دراسة ومناقشة وضع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة من خلال صورة المستجدات الأكاديمية والبحثية المختلفة.// انتهى //22:31ت م0249