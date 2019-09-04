عمّان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي الدكتور محمد علي الحكيم، الخطوات التي يتخذها البلدان لتفعيل شراكتهما المتنامية في إطار حرصهما المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون والتنسيق في جميع المجالات.وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة في جميع المجالات بما ينعكس إيجابًا على البلدين ويخدم المصالح المشتركة ويحقق النمو الاقتصادي والرخاء ويعزز الاستقرار.واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية في إطار التنسيق المستمر لتجاوز التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //22:35ت م0251