حائل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسدشن وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري بمنتزه وسمي مساء اليوم فعاليات مهرجان جبال عقدة في نسخته الأولى .وتجول العنقري على أركان وأجنحة المعارض, وشاهد عدداً من الفعاليات الحية والمباشرة والتي تقدم يومياً أمام الزوار، بعد ذلك قدمت فرقة الفنون الشعبية الإماراتية لوناً شعبياً.وفي ختام الحفل أعرب وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عن ترحيبه بزوار المهرجان والمشاركين فيه من داخل وخارج المملكة .ونوه بدعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز لكل مايدعم تنمية المنطقة بشكل عام ويشجع على استمرارية الفعاليات ويسهم في تطورها، مشيداً بما شاهده من عمل تنظيمي متميز، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //23:12ت م0257