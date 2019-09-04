واشنطن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسكشف البنك المركزي الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة متواضعة في الأسابيع الأخيرة، مع تضرر القطاع الصناعي بفعل تباطؤ عالمي، بينما أعطت مشتريات المستهلكين إشارات متباينة على مدى قوة إنفاق الأسر.وجاء في التقرير الصادر عن البنك اليوم أنه بالرغم من المخاوف المتعلقة بالرسوم واستمرار الضبابية في السياسة التجارية، إلا أن معظم الشركات ما زالت متفائلة بشأن توقعات المدى القريب.وأوضح التقرير أن نمو التوظيف بدأ متواضعًا في الأسابيع الأخيرة عند وتيرة مماثلة لفترة التقرير السابق، لكن نشاط الصناعات التحويلية شهد ضعفًا طفيفًا عن الفترة السابقة.// انتهى //23:28ت م0259