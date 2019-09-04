أبوظبي 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد.وقال سموه :"الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أومتوسطة أو صعبة والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة.وبين أن مشاركة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتصدي للتحديات جعلها أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب.// انتهى //23:44ت م0261