القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واساستقبل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم معالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، اللذين يزوران مصر حاليا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، الذي تستضيفه مشيخة الأزهر.وأعرب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عن تقديره لفضيلة شيخ الأزهر لرعايته ودعمه الدائم لأنشطة الفريق الاستشاري لاستئصال شلل الأطفال، مشيدًا بدور الأزهر في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة، بما يعود بالخير على الإنسانية كافة.من جانبه أكد فضيلة شيخ الأزهر خلال اللقاء أن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال من أجل إنقاذ أطفال أفريقيا وآسيا من مرض شلل الأطفال هو عمل إنساني نبيل.وأبدى استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق الاستشاري من أجل مضاعفة الجهود المبذولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.// انتهى //00:15ت م0265